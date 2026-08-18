Wisin anuncia la creación de la “Universidad del Perreo”: ¿De qué trata?

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Wisin volvió a sorprender a sus seguidores al anunciar la creación de la Universidad del Perreo (UDP), un proyecto con el que busca darle un nuevo espacio al reggaetón y reconocer el impacto que este movimiento ha tenido en la cultura y en la industria musical.

La noticia fue confirmada por el propio intérprete a través de un comunicado en el que explicó las razones que lo llevaron a impulsar esta iniciativa.

Wisin quiere proteger el legado del reggaetón

Después de más de tres décadas dedicado a la música urbana, Wisin considera que llegó el momento de ir más allá de los escenarios y trabajar en la preservación de una historia que, según sus palabras, cambió para siempre la industria musical.

La Universidad del Perreo nace con una misión muy concreta y es la de estudiar, preservar y difundir la historia del género. Asimismo, el proyecto pretende contribuir a que el reggaetón sea reconocido desde una perspectiva cultural y artística.

Wisin explicó que, tras más de 30 años de carrera, ha sido testigo de la transformación del sonido urbano, desde sus raíces en la calle hasta convertirse en un fenómeno de alcance internacional.

“Es el momento de dar un paso más allá”, expresó el cantante al anunciar el proyecto, dejando claro que su intención está relacionada con la responsabilidad de enaltecer la cultura urbana y proteger el legado del reguetón.

La propuesta también busca darle al género “el rigor y el lugar de respeto que se merece”, según indicó el propio artista.

¿Qué se estudiará en la Universidad del Perreo?

Aunque el anuncio despertó inmediatamente la curiosidad del público, todavía no se conocen todos los detalles sobre el funcionamiento de la institución ni sobre los posibles programas académicos que ofrecerá.

Lo que sí está claro es que Wisin plantea la Universidad del Perreo como un espacio dedicado a la historia del movimiento urbano, su evolución y su impacto cultural.

La iniciativa pretende rescatar una trayectoria que comenzó en Puerto Rico y que con el paso de los años consiguió convertirse en uno de los fenómenos musicales latinos más importantes a nivel mundial.

Por ahora, el artista adelantó que próximamente se conocerán más detalles sobre la institución, por lo que todavía queda por descubrir si tendrá una estructura académica tradicional, actividades culturales, programas especializados o alguna modalidad relacionada con la formación artística.