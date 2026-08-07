Randy Nota Loca estrena "Soñando" una nueva colaboración junto a Wisin

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Randy Nota Loca continúa el camino hacia el lanzamiento de Romances de una Nota Vol. 3 con el estreno de "Soñando", su nuevo sencillo junto a la superestrella urbana Wisin, disponible desde hoy en todas las plataformas digitales.

El tema se convierte en el cuarto adelanto del esperado álbum y reúne a dos de las voces más reconocidas del género en un reguetón romántico que mantiene la esencia musical que ha caracterizado a Randy a lo largo de su trayectoria.

Un tremendo dúo

Con "Soñando", Randy suma una nueva colaboración a la lista de artistas que forman parte de este proyecto discográfico, manteniendo su enfoque por una producción que combina su identidad artística con importantes figuras de la música urbana. El sencillo llega tras los lanzamientos de "Jetski" junto a Young Miko, "Black Jackie Chan" y "Blackout" junto a Dei V, sencillos con los que ha ido presentando la propuesta musical de Romances de una Nota Vol. 3.

Se espera que, la producción este compuesta por 16 temas y represente la entrega que completa la trilogía Romances de una Nota, una de las propuestas más personales dentro de la carrera como solista del artista. A través de este proyecto, Randy reafirma la versatilidad que lo ha distinguido durante más de dos décadas en la música, explorando sonidos que han formado parte de su identidad artística desde sus inicios.

Este nuevo capítulo también llega en un momento importante para su carrera. Recientemente, Randy anunció una alianza estratégica con Rimas Entertainment, que incluye la distribución global de su música y el fortalecimiento de su presencia internacional. Asimismo, renovó su acuerdo editorial con Sony Music Publishing, consolidando su faceta como compositor y respaldando el desarrollo de sus próximos proyectos.

Como parte de esta nueva etapa, el artista también se prepara para su primera gira como solista en esta fase de su carrera, la cual recorrerá distintos mercados entre los meses de agosto y diciembre de 2026.

Con el lanzamiento de "Soñando", Randy Nota Loca continúa presentando uno de los proyectos más importantes de su carrera como solista, mientras se acerca el estreno de Romances de una Nota Vol. 3, una producción que reúne colaboraciones de alto nivel y reafirma la evolución artística de una de las figuras más influyentes del género urbano.

Sobre Randy Nota Loca

Randy Ariel Ortiz Acevedo (San Juan, Puerto Rico; 16 de julio de 1983) es un cantautor e ícono del género urbano. Inició su carrera musical en el 2001 como corista en una iglesia, donde desarrolló su característico estilo melódico influenciado por sonidos de R&B.

Posteriormente, como integrante del dúo Jowell & Randy, se consolidó como una de las figuras más influyentes del reguetón, manteniéndose vigente por más de dos décadas. En su carrera como solista ha desarrollado proyectos como Roses & Wines (2015), Romances de una Nota Vol. 1 (2017) y el próximo Romances de una Nota Vol. 3, reafirmando una propuesta musical que combina su esencia artística con una constante evolución creativa.