Wisin envía especial mensaje a Venezuela tras su show en el Monumental Simón Bolívar

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La noche del sábado 20 de junio quedó marcada por el regreso de Wisin a los escenarios venezolanos.

El intérprete puertorriqueño fue una de las principales figuras del "Más Reggaetón Fest", evento celebrado en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas y que reunió a miles de fanáticos del género urbano.

El artista, considerado uno de los nombres más influyentes en la historia del reggaetón, compartió cartel con exponentes como Alexis y Fido y Tony Dize, en una extensa jornada de perreo.

Wisin agradece a Venezuela

Para Wisin, la presentación tuvo un significado especial. El cantante regresó al país tras casi 4 años de ausencia y aprovechó la oportunidad para agradecer el respaldo que Venezuela le brindó durante los primeros años de su carrera, cuando conquistaba Latinoamérica junto a Yandel.

Durante su actuación, el boricua dejó claro que mantiene un vínculo especial con los venezolanos. Entre canciones y ovaciones, expresó su gratitud hacia una nación que, según recordó, fue fundamental en la consolidación de su trayectoria artística.

Horas después del espectáculo, el artista compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías de la presentación, donde se observa la multitud que lo acompañó en el recinto caraqueño.

“Gracias VENEZUELA el respeto y el amor sigue intacto. Nos vemos muy pronto. Bendiciones y más bendiciones para una tierra que amo”, escribió el cantante, dejando abierta la posibilidad de un próximo regreso al país.

El repertorio de Wisin estuvo compuesto por varios de los temas que marcaron generaciones de fanáticos del reggaetón.

Canciones como “Ahora es”, “Mírala bien” y “Algo me gusta de ti” desataron la euforia entre los asistentes, quienes corearon cada letra desde las primeras filas hasta las gradas del Estadio Monumental Simón Bolívar.

La respuesta del público confirmó la vigencia del artista puertorriqueño, cuya carrera supera las dos décadas y continúa llenando escenarios en distintos países de América Latina.

Su último gran encuentro con los venezolanos

La presentación del "Más Reggaetón Fest" también recordó la última vez que Wisin visitó Venezuela acompañado de Yandel.

Ese reencuentro con los fanáticos venezolanos ocurrió el 3 de septiembre de 2022, cuando ambos artistas llegaron a Caracas con la gira internacional “La Última Misión”, tour que marcó la despedida de los escenarios como dúo.

El espectáculo se realizó en el estacionamiento del Poliedro de Caracas y reunió a miles de seguidores que esperaron más de una década para volver a verlos juntos en el país.

Durante aquella presentación, Wisin y Yandel ofrecieron un concierto de aproximadamente una hora y media en el que repasaron buena parte de los himnos que definieron la evolución del reggaetón.

Temas como “Rakata”, “Pam Pam” y “Sexy Movimiento” formaron parte de una producción que incluyó efectos visuales, bailarines y fuegos artificiales.