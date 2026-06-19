“Más Reggaetón Fest” promete una experiencia inmersiva en el Monumental Simón Bolívar

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Caracas ya cuenta las horas para el inicio del “Más Reggaetón Fest” el evento que reunirá a 12 exponentes de la vieja y nueva escuela del género urbano este sábado 20 de junio en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

Con más de 11 horas de música en vivo, la producción promete convertirse en uno de los espectáculos más impactantes realizados recientemente en Venezuela.

Un evento de más de 11 horas

Las puertas abrirán a las 12:00 del mediodía, mientras que el primer show musical está programado para las 4:00 de la tarde.

Desde ese momento, el recinto caraqueño se transformará en una gran fiesta del reggaetón encabezada por Wisin, acompañado por Cosculluela, Alexis y Fido, Tony Dize, Jory Boy, Ángel & Khriz, Trébol Clan, RKM, Baby Ranks, Joysi Love, DJ Nelson y DJ Negro.

En este sentido, las productoras responsables garantizan el mejor de los entretenimientos para los asistentes, así como un importante protocolo de seguridad que estará presente durante el evento.

Tecnología de talla internacional

Durante la presentación del evento, los organizadores destacaron que la apuesta no solo está centrada en la música.

La producción contará con más de 5.000 módulos LED distribuidos a lo largo del escenario, además de cerca de 90 millones de píxeles que permitirán ofrecer imágenes de alta definición desde cualquier punto del estadio.

Los responsables técnicos explicaron que las pantallas fueron diseñadas para operar bajo distintas condiciones ambientales, garantizando una experiencia visual óptima para todos los asistentes.

Asimismo, resaltaron que se trata de uno de los escenarios más grandes construidos en Latinoamérica para un espectáculo de este tipo.

Un festival que busca elevar el entretenimiento

Los productores de More Experience y OneLive Produx aseguraron que el objetivo es redefinir los estándares del entretenimiento en el país mediante una propuesta musical y tecnológica de gran escala.

La intención es que cada asistente viva una experiencia inmersiva, respaldada por sistemas audiovisuales de última generación y una puesta en escena diseñada para sorprender desde el primer minuto.