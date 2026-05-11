Tony Dize se suma al lineup de "Más Reggaetón Fest"

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"Más Reggaetón Fest" continúa elevando la expectativa de lo que promete ser uno de los encuentros más importantes del género urbano este año, anunciando oficialmente la incorporación de Tony Dizey a su lineup.

Conocido como “La Melodía de la Calle”, Tony Dize se une a una alineación encabezada por Wisin y conformada por grandes exponentes del reggaetón que han marcado generaciones. Su participación añade aún más fuerza a una propuesta que celebra la evolución, vigencia y legado del movimiento urbano.

El festival se llevará a cabo el próximo 20 de junio de 2026 en el Estadio Monumental Simón Bolívar y continuará revelando nuevas sorpresas.

"Más Reggaetón Fest" representa una nueva visión del entretenimiento en vivo, reuniendo música, tecnología y producción de escala internacional en una experiencia diseñada para el público latino actual, producido por More Experience y OneLive Produx, creadores del nuevo ecosistema de entretenimiento en Venezuela.

La venta de tickets está disponible a través de la plataforma Ticketo en su página web www.ticketoapp.com, su taquilla física ubicada en el nivel PB del CCCT.