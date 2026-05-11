Tony Dize se suma al lineup de "Más Reggaetón Fest"

"Más Reggaetón Fest" continúa elevando la expectativa de lo que promete ser uno de los encuentros más importantes del género urbano este año, anunciando oficialmente la incorporación de Tony Dizey a su lineup.
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Conocido como “La Melodía de la Calle”, Tony Dize se une a una alineación encabezada por Wisin y conformada por grandes exponentes del reggaetón que han marcado generaciones. Su participación añade aún más fuerza a una propuesta que celebra la evolución, vigencia y legado del movimiento urbano.
El festival se llevará a cabo el próximo 20 de junio de 2026 en el Estadio Monumental Simón Bolívar y continuará revelando nuevas sorpresas.
"Más Reggaetón Fest" representa una nueva visión del entretenimiento en vivo, reuniendo música, tecnología y producción de escala internacional en una experiencia diseñada para el público latino actual, producido por More Experience y OneLive Produx, creadores del nuevo ecosistema de entretenimiento en Venezuela.
La venta de tickets está disponible a través de la plataforma Ticketo en su página web www.ticketoapp.com, su taquilla física ubicada en el nivel PB del CCCT.