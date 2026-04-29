“Más Reggaetón Fest” el evento que traerá a Venezuela grandes artistas: este es el line-up

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El fenómeno que ha venido encendiendo la conversación entre fanáticos del género urbano da un paso decisivo en su evolución. El evento, previamente conocido como La Old School Reggaetón, evoluciona oficialmente a “Más Reggaetón Fest”.

Esta nueva propuesta amplifica su alcance y responde a la dimensión actual del movimiento. El cambio marca una visión clara y es proyectar el reggaetón como una fuerza vigente que continúa definiendo la música global, conectando generaciones y abriendo camino a nuevas corrientes sonoras.

¿Quiénes cantarán en el "Más Reggaetón Fest"?

Encabezando esta edición se confirma a Wisin, “El Sobreviviente”, como headliner del festival, liderando un lineup que reúne a figuras claves del movimiento urbano. Con más de dos décadas de trayectoria, el artista sigue siendo una pieza activa en la evolución del género.

El resto del lineup incluye a:

● Cosculluela

● Joysi Love (Ex- Factoría)

● Alexis y Fido

● Jory Boy

● Trébol Clan

● RKM

● Ángel & Khriz

● Baby Ranks

A ellos se suma la participación de DJ Nelson y DJ Negro, figuras fundamentales en el desarrollo del sonido urbano, cuya influencia continúa presente en la música actual.

"Más Reggaetón Fest": un evento Monumental

“Más Reggaetón Fest” incorpora tecnología de última generación, incluyendo sistemas de audio de ingeniería alemana junto a estructuras modulares, reconocidas por su precisión y seguridad en montajes de gran escala internacional, diseñada para espectáculos en formato arena.

Además, se contará con un equipo técnico local certificado internacionalmente con experiencia en producciones de alta complejidad, lo que permite ejecutar espectáculos con niveles de calidad comparables a los principales escenarios del mundo.

La venta de entradas estará disponible a partir del jueves 30 de abril a través de la plataforma Ticketo en su página web www.ticketoapp.com, su taquilla física ubicada en el nivel PB del CCCT, y mediante sus canales de atención al cliente (0412.224.4378 y [email protected]).

Sus precios van desde $90 en el Piso 7 hasta $550 en la zona de mesas en su primera etapa. Para más información acerca de los tickets para los Box, deben comunicarse a los canales regulares.