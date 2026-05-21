William Levy robó suspiros con fotografía en paños menores

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William Levy le robó un suspiro a sus seguidoras con una candente fotografía en paños menores donde dejó al descubierto su abdomen tonificado. A sus 45 años, el actor cubano continúa siendo uno de los galanes más aclamados por el público por su atractivo físico, tras consolidarse en el mundo de las producciones dramáticas de Televisa.

El protagonista de "Cuidado con el ángel" no deja de ofrecerle material a sus fans. Aunque no es la primera vez que exhibe su cuerpo en redes sociales, en esta oportunidad lo hizo con una pose frente al espejo.

En la imagen, William Levy aparece sin camisa, con una sonrisa radiante y un marcado cuerpo que dio de qué hablar. Los comentarios de halagos no faltaron para el ex de Elizabeth Gutiérrez.

William Levy, un papá orgulloso

Hace pocas semanas, el actor celebró las dieciséis primaveras de su hija Kailey en compañía de sus seres queridos. Este festejo permitió a William Levy y Elizabeth Gutiérrez disfrutar juntos de un momento especial en familia, dejando atrás diferencias del pasado.

Además, el cumpleaños estuvo cargado de estrellas de la televisión como Lili Estefan, presentadora de "El gordo y la flaca"; Ana Karina Manco, actriz venezolana; Marianela Ancheta, Miss Universo Cuba 2024, y muchos más.

“Gracias a mi mamá y papá por hacer de mi noche tan especial y gracias a todos los que vinieron, ¡vosotros significáis el mundo para mí! ¡Ojalá pudiéramos hacerlo todo de nuevo!”, destacó la adolescente en su cuenta de Instagram.