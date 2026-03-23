Ella es Jennifer Camacho, la supuesta novia de William Levy

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El reconocido actor cubano, William Levy, vuelve a acaparar titulares por su vida personal. El protagonista de exitosas telenovelas ha sido vinculado sentimentalmente con una joven que ha despertado la curiosidad del público y es Jenifer Camacho.

El interés surgió luego de que el galán compartiera una imagen en la que aparece muy cercano a ella, lo que rápidamente desató la revolución entre sus seguidores.

¿Quién es Jenifer Camacho?

Jenifer Camacho es una joven que, hasta hace poco, se mantenía alejada del foco mediático. Sin embargo, su nombre comenzó a circular con fuerza tras ser relacionada con Levy, convirtiéndose en una de las figuras más buscadas en redes sociales.

Aunque no es una celebridad consolidada, ha llamado la atención por su estilo, su presencia y su cercanía con el actor. Su perfil ha generado interés no solo por su relación con el artista, sino también por el misterio que rodea su vida personal.

En redes sociales muestra su labor como enfermera de cuidados intensivos. La puertorriqueña estudió en la Universidad de la Florida Central, de la que egresó en el año 2023.

La imagen que publicó Levy

Todo comenzó cuando Levy compartió una fotografía junto a Camacho en los que ambos aparecían tomados de la mano, una señal que muchos interpretaron como una confirmación implícita del romance.

Esto ocurre después que el actor publicara en Instagram unas imágenes celebrando su distinción en el Festival de Málaga y, envió una dedicatoria a la joven.

"Y a ti señorita J , también te quiero agradecer por ese amor tan limpio y un poquito loco que me brindas día a día y me hace tan feliz. te quiero mucho mucho mucho", escribió.