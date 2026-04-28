William Levy y Elizabeth Gutiérrez deslumbraron juntos en los 16 de su hija

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Durante el fin de semana se celebraron los 16 años Kailey, hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, quienes dejaron de lado sus diferencias para unirse en un día tan especial.

Familiares, amigos y personalidades del entretenimiento se dieron cita en el evento para festejar y compartir con la cumpleañera. Los actores posaron en distintas postales junto a sus hijos causando sensación en redes sociales por verlos juntos una vez más después de su separación en abril de 2024.

“Gracias a mi mamá y papá por hacer de mi noche tan especial y gracias a todos los que vinieron, ¡vosotros significáis el mundo para mí! ¡Ojalá pudiéramos hacerlo todo de nuevo!”, destacó la adolescente en su cuenta de Instagram.

Unión familiar

Las hermosas fotografías en familia fueron la sensación de los seguidores de la expareja. En ellas, se observa a William con un elegante traje negro con estampado en la parte superior; Elizabeth optó por un vestido strapless con escote recto en color rosa empolvado y una falda con una gran abertura.

Por otro lado, Kailey usó un diseño de Suzelle Taveras, un vestido rojo con detalles en pedrería y mangas caídas. Además, Christopher, su hijo mayor también destacó en la fotografía.

Todos posaron unidos, sonriente y con una gran felicidad que se desbordaba en cada imagen.

Una fiesta con estrellas

Uno de los momentos más especiales de la noche fue bailar el vals con sus padres. William, abrió la pista, mientras que Elizabeth le siguió; ambos se mostraron orgullos por la nueva etapa de su hija.

En la celebración personalidades como Marianela Ancheta, Miss Universo Cuba 2024, Ana Karina Manco, actriz venezolana, Lili Estefan, presentadora de “El Gordo y La Flaca”, y muchos más.