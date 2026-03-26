William Levy comparte imágenes de su viaje por España junto a su novia

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El reconocido actor cubano, William Levy, ha estado en boca de todos en los últimos días tras hacer público un nuevo capítulo en su vida sentimental, después de haber culminado su larga relación con Elizabeth Gutiérrez.

Luego de meses de especulaciones sobre cómo estaba su corazón, Levy sorprendió al mundo al mostrar a su nueva pareja, la jovencita Jenifer Camacho, mientras disfrutaban de unas románticas vacaciones por España.

El tierno beso de William Levy y su novia

La confirmación definitiva del romance llegó cuando el cubano publicó en Instagram una fotografía en la que aparece besando a Jenifer Camacho en pleno centro histórico de Granada, España.

La imagen tomada con la emblemática vista de la Alhambra como telón de fondo, no dejó dudas de que el actor está viviendo una etapa de amor y felicidad que quiso revelarle al mundo entero.

Esta no fue la única postal que desató emoción. Días antes, tanto Levy como Camacho compartieron imágenes y pistas de sus momentos juntos en la ciudad andaluza, desde cafés con dos tazas acompañadas hasta paseos por las calles españolas.

De Granada a Madrid

La gira romántica de la pareja no se limitó a Granada. Tras captar la atención con su fotografía oficial, los tórtolos fueron vistos paseando y disfrutando de la capital española, Madrid, en salidas nocturnas y momentos casuales que sus admiradores rápidamente difundieron en redes.

Levy incluso publicó fotos de su estancia en hoteles emblemáticos y de la gastronomía local, mostrando cómo esta escapada europea ha sido una mezcla de turismo, cultura y amor.

El actor, conocido por su trayectoria en telenovelas y cine, ha demostrado estar plenamente integrado en esta etapa de afecto y complicidad con su pareja.