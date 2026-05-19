Sylvester Stallone: La película en la que el legendario "Rocky" apareció sin nada de ropa

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Años antes de saltar a la fama con la saga de “Rocky Balboa”, el actor estadounidense Sylvester Stallone enfrentó una realidad marcada por la precariedad económica. Siendo apenas un joven aspirante a actor con los bolsillos vacíos, se vio obligado a recurrir al cine para adultos para sobrevivir.

El origen de "El Semental Italiano"

La precaria situación económica lo llevó a tomar una decisión muy fuerte, participar en la película “The Party at Kitty and Stud's” del año 1970.

En dicho film la estrella hoy de 79 años apareció completamente desnudo, recibiendo por el trabajo tan solo 200 dólares.

Aunque la cinta pasó desapercibida y sin éxito, su popularidad llegó años después, cuando Stallone protagonizó la primera película de “Rocky Balboa” el 3 de diciembre de 1976.

Los productores aprovecharon el fenómeno global de Stallone para reestrenarla, bajo el nombre “The Italian Stallion”, en español "El semental italiano".

Un recuerdo de supervivencia

Hace algunos años en una entrevista el nominado al Oscar a Mejor Actor por “Rocky”, habló de la película y de los duros momentos que vivió.

“Cuando tienes hambre, haces muchas cosas que normalmente no harías, y es divertido cómo puedes reajustar tu moralidad. Era hacer esa película o robarle a alguien, porque estaba al final, al final, de mi cuerda", reveló sin filtros.

El éxito de Sylvester con el film basado en un boxeador, fue increíble en todo el mundo, siendo tildada por muchos como una de las historias de superación más icónicas del cine.