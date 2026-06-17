Sean ‘Diddy’ Combs recibe un nuevo beneficio en prisión

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Sean ‘Diddy’ Combs está cada vez más cerca de abandonar la prisión federal donde cumple condena en Estados Unidos. La Oficina Federal de Prisiones actualizó nuevamente el registro del artista y empresario musical, adelantando por tercera ocasión la fecha estimada para su liberación.

¿Cuándo saldrá Sean 'Diddy' Combs?

Según los registros oficiales del sistema penitenciario estadounidense, el fundador de Bad Boy Records ahora tiene previsto recuperar su libertad el 23 de febrero de 2028, una fecha significativamente más cercana que la contemplada inicialmente tras su sentencia.

La modificación representa un nuevo giro en uno de los casos judiciales más mediáticos que ha sacudido a la industria musical en los últimos años, especialmente después de que el productor fuera condenado por dos delitos relacionados con el tráfico de personas.

Cambios en la condena de 'Diddy'

El calendario penitenciario de Combs ha sufrido varias modificaciones desde que comenzó a cumplir su condena.

Inicialmente, tras ser sentenciado a 50 meses de prisión, la fecha de salida estaba fijada para mayo de 2028. Posteriormente, el sistema penitenciario la trasladó a junio del mismo año.

Sin embargo, durante los últimos meses comenzaron a producirse ajustes progresivos que terminaron reduciendo el tiempo estimado de permanencia en prisión.

La primera reducción importante situó la liberación para el 25 de abril de 2028. Más adelante volvió a modificarse al 15 de abril y ahora el nuevo cálculo la adelanta hasta el 23 de febrero de 2028, casi dos meses antes de la proyección anterior.

Aunque las autoridades penitenciarias no han detallado oficialmente las razones específicas de cada ajuste, diversos reportes apuntan a la participación activa del artista en programas de rehabilitación y reinserción dentro del centro penitenciario federal de Fort Dix, en Nueva Jersey.

El programa que lo habría ayudado

Uno de los factores que más peso tendría en la reducción de la permanencia de Combs en prisión es su participación en el Programa Residencial de Tratamiento contra el Abuso de Drogas (RDAP, por sus siglas en inglés).

Este programa federal está diseñado para internos que reconocen antecedentes de consumo de sustancias y que aceptan someterse a un proceso intensivo de rehabilitación.

En algunos casos, la participación exitosa puede traducirse en reducciones significativas del tiempo de encarcelamiento.

Además de integrarse al programa, reportes recientes señalan que el estadounidense también desempeña funciones como asistente de capilla dentro de la institución penitenciaria, una responsabilidad que suele considerarse de confianza dentro del sistema federal.