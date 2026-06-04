Sean ‘Diddy’ Combs otra vez en problemas: se suman dos casos de agresión sexual

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Cuando parecía que los procesos legales que rodean a Sean ‘Diddy’ Combs comenzaban a estabilizarse, el empresario y productor musical vuelve a entrar en un escenario que complica aún más su panorama.

Las autoridades del condado de Los Ángeles confirmaron que están revisando dos nuevos casos de presunta agresión sexual vinculados al artista, una situación que podría derivar en nuevas acciones judiciales en su contra.

La noticia representa un nuevo golpe para la figura del magnate del hip hop, quien en los últimos años ha enfrentado múltiples acusaciones y procesos legales que han deteriorado significativamente su imagen pública.

Aunque por ahora no se han presentado cargos formales relacionados con estas investigaciones, el hecho de que la Fiscalía haya comenzado a evaluar los expedientes mantiene la atención sobre uno de los nombres más influyentes de la industria musical estadounidense.

Fiscalía investiga cosas contra Sean 'Diddy' Combs

De acuerdo con la información difundida por autoridades del condado de Los Ángeles, tanto el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) como la Oficina del Sheriff presentaron investigaciones separadas vinculadas a una misma persona denunciante.

Ambos expedientes fueron remitidos a la Fiscalía para determinar si existe evidencia suficiente que justifique una eventual acusación penal.

La revisión se encuentra actualmente en una fase preliminar, por lo que los fiscales evalúan los elementos recopilados por los investigadores antes de tomar una decisión definitiva sobre el futuro de los casos.

El denunciante rompe el silencio

El productor musical Jonathan Hay se identificó públicamente como la persona detrás de las denuncias. Según sus declaraciones a medios estadounidenses, los hechos denunciados habrían ocurrido durante proyectos profesionales relacionados con el legado del fallecido rapero The Notorious B.I.G.

Hay aseguró que la validación de sus denuncias por parte de las autoridades representa un paso importante para su búsqueda de justicia. Además, ha señalado que las experiencias que denuncia tuvieron un fuerte impacto emocional en su vida personal y profesional.

Las acusaciones han sido rechazadas por representantes legales de personas mencionadas en el caso, quienes califican las afirmaciones como infundadas y han defendido su inocencia públicamente.

La nueva revisión llega en un momento delicado para Combs. El artista ya cumple una condena federal relacionada con delitos vinculados al tráfico de personas para ejercer la prostitución, mientras sus abogados continúan apelando decisiones judiciales previas.