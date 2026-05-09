¡Se veía venir! Cristian Castro habría terminado con su nueva pareja

Suscríbete a nuestros canales

La vida sentimental de Cristian Castro vuelve a generar polémica. Apenas días después de confirmar públicamente su romance con la productora musical Victoria Kühne, comenzaron a circular versiones sobre una supuesta ruptura marcada por rumores y fotografías polémicas.

La romántica historia terminó convirtiéndose en tema de conversación tras la publicación de unas imágenes que vinculan al artista con varias mujeres en Nueva York, especialmente con una argentina.

El romance de Cristian Castro que sorprendió a todos

La relación se hizo pública luego de que Kühne compartiera imágenes junto al cantante durante un viaje en Nueva York. La publicación, acompañada de mensajes cariñosos, desató inmediatamente reacciones, especialmente porque el artista venía de otra mediática ruptura sentimental.

Incluso, la propia Verónica Castro habría reaccionado positivamente al nuevo romance, alimentando aún más la expectativa alrededor de la pareja.

Durante varios días, las redes se llenaron de comentarios sobre la química entre ambos y sobre la posibilidad de que el cantante finalmente estuviera viviendo una etapa sentimental más estable. Sin embargo, la emoción duró poco.

Las fotos que detonaron la controversia

La polémica explotó cuando comenzaron a viralizarse imágenes de Cristian Castro acompañado por la argentina Celeste Rifai en Nueva York. Aunque no existió confirmación oficial sobre una infidelidad, las fotografías provocaron una ola de especulaciones sobre el estado real de su relación con Kühne.

A esto se sumó el hecho de que la productora eliminó de sus redes sociales algunas publicaciones relacionadas con el cantante, gesto que muchos interpretaron como una señal definitiva de ruptura.

Los rumores crecieron aún más luego de que periodistas de espectáculos aseguraran que el vínculo habría terminado apenas una semana después de hacerse público.

En medio del escándalo, algunos conductores de televisión ironizaron sobre la situación sentimental del artista, mientras usuarios en redes sociales revivieron la fama de Cristian Castro como uno de los solteros más impredecibles del entretenimiento latino.

Redes sociales, especulación y silencio

Hasta el momento, ni Cristian Castro ni Victoria Kühne han emitido declaraciones contundentes sobre el supuesto quiebre. Sin embargo, el silencio de ambos ha servido para alimentar todavía más las versiones que circulan en internet.

La controversia también volvió a poner sobre la mesa la intensa exposición mediática que rodea al cantante, cuya vida amorosa suele convertirse rápidamente en tendencia. Cada fotografía, comentario o interacción pública termina generando interpretaciones que se multiplican en cuestión de horas.

Mientras tanto, Cristian continúa enfocado en sus compromisos musicales y presentaciones, aunque nuevamente su vida privada parece robarse parte del protagonismo.