Cristian Castro vuelve a creer en el amor… ¡Conoce a la novia de turno!

Suscríbete a nuestros canales

Cristian Castro vuelve a acaparar titulares por su vida sentimental. El cantante mexicano inició un romance y ya no lo oculta, pues, se dejó ver enamorado en Nueva York junto a su nueva pareja, la empresaria y productora Victoria Kühne.

La noticia se confirmó luego de que ella misma hiciera pública la relación a través de redes sociales, compartiendo una imagen en la que ambos aparecen muy cercanos, abrazados y en actitud romántica dentro de un restaurante neoyorquino.

Cristian Castro protagoniza romántica publicación

La publicación estuvo acompañada de un mensaje cariñoso que dejó claro que no se trata de un simple rumor, sino de una relación consolidada.

“Con mi amor en Nueva York”, fue el mensaje que dejó la empresaria junto a una fotografía tomada en medio del romántico viaje que realizaron a ‘La Gran Manzana’.

Además, el propio Cristian Castro replicó la imagen, sumándose a lo que muchos interpretan como la “oficialización” del romance ante sus seguidores.

¿Quién es Victoria Kühne, la mujer que conquistó a Cristian?

Lejos de ser una figura desconocida, Victoria Kühne cuenta con una sólida trayectoria en la industria musical. Es una empresaria regiomontana, productora, compositora y cantante, además de fundadora de Victoria Records, un reconocido estudio de grabación con sede en Monterrey.

Su perfil combina talento artístico con visión empresarial, lo que la ha posicionado como una figura influyente en el medio. En su historial, albergan composiciones a figuras como Wayne Perry que realizó cuando apenas tenía 16 años.

De hecho, su relación con Castro no solo es sentimental, sino también profesional, ya que recientemente trabajaron juntos en proyectos musicales dentro de su sello.

Victoria también cuenta con la presidencia del Festival Internacional de Santa Lucía y, por si fuera poco, se hizo acreedora de 2 premios Grammy.

Un historial amoroso mediático

El intérprete de “Me reviviste” no es ajeno a los titulares por su vida personal. A lo largo de los años, sus relaciones han sido ampliamente seguidas por el público, incluyendo su reciente historia con la empresaria argentina Mariela Sánchez, con quien incluso llegó a hablar de boda.

El romance no solo ha captado la atención del público, sino también de su familia. Verónica Castro, madre del cantante y una de las figuras más icónicas del espectáculo mexicano, reaccionó de forma positiva al enterarse de la relación.

Tras la publicación de las imágenes en Nueva York, la actriz confirmó que su hijo tiene nueva pareja y no dudó en expresar su entusiasmo, dejando ver que aprueba completamente a Victoria Kühne.