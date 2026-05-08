Cristian Castro pasó el susto de su vida con su nueva novia

Suscríbete a nuestros canales

El cantante Cristian Castro pasó el susto de su vida cuando su novia, Victoria Kühne, atravesó una crisis de salud a solo días de confirmar su relación.

La también productora musical fue ingresada de emergencia en un hospital de Monterrey, el 5 de mayo, después de un viaje a Los Ángeles y en medio de sus compromisos profesionales

"Llegué feliz de L.A. y, literal, unas horas después casi no la cuento…", confesó la artista a través de sus redes sociales.

Una apendicitis inesperada

El motivo de la emergencia fue una apendicitis aguda que se manifestó de forma repentina. Según su relato, se encontraba trabajando cuando los síntomas se intensificaron.

“Apendicitis justo mientras terminaba mis voces en el estudio”, detalló con un toque de humor a pesar del riesgo. En la imagen compartida desde el Hospital Zambrano, se pudo ver a Kühne rodeada del apoyo incondicional de sus padres, quienes no se separaron de ella durante el proceso quirúrgico.

"Obvio mis papás y toda mi familia llegaron al rescate", escribió. Pese al delicado episodio, confirmó que continuará con sus planes profesionales y, aprovechó para anunciar el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico para el 29 de mayo

Aunque la presencia de Cristian Castro en el hospital es incierta, no es de extrañarse que se mantuviera al lado de su compañera de vida en un momento difícil.