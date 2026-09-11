Rosalía y Loli Bahia se besan en público por primera vez durante el US Open

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La cantante española Rosalía y la modelo francesa, Loli Bahía, fueron captadas compartiendo un beso durante su asistencia al US Open, en Nueva York, un gesto que ocurre meses después de que se confirmara su relación.

La pareja acudió a las semifinales femeninas del torneo y disfrutó de la jornada desde las gradas del Arthur Ashe. Junto a ellas también estuvo la actriz Alexa Demie, conocida por interpretar a Maddy Perez en la serie “Euphoria” y una de las amigas cercanas de la artista catalana.

Rosalía y Loli Bahia ya no esconden su romance

Aunque Rosalía y Loli Bahía llevan meses protagonizando muestras de complicidad, el beso captado durante el US Open representa un momento especialmente significativo, pues, es la primera vez que ambas son fotografiadas besándose públicamente.

Durante el encuentro deportivo, las dos se mostraron relajadas y cariñosas. En uno de los momentos registrados por las cámaras, incluso aparecieron bailando y saludando a los aficionados mientras compartían la jornada con Alexa Demie.

La escena llega después de meses de apariciones que han dejado cada vez menos espacio para las especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo. La relación habría comenzado a finales de 2025 y ambas fueron vistas juntas por primera vez durante las celebraciones de Año Nuevo en Brasil.

Desde entonces, Bahía se ha convertido en una presencia habitual en algunos de los momentos más importantes de la carrera reciente de Rosalía.

Loli Bahia, presente durante el LUX Tour

La modelo ha acompañado a Rosalía durante distintas etapas de su actual gira LUX, incluyendo conciertos en Europa y Estados Unidos. La cantante tampoco ha ocultado el cariño que siente por ella.

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante un concierto de la artista en Nueva York, cuando decidió dedicarle públicamente la canción “La Yugular”.

Frente a unos 20.000 espectadores, la artista explicó que quería dedicar el tema a alguien que sabía que disfrutaba especialmente de esa canción: Loli.

La catalana también hizo una referencia directa a su pareja cuando recibió el reconocimiento como Mujer del Año en la gala Latin Women in Music de Billboard. En aquella ocasión, después de agradecer a su madre, dedicó unas palabras a su pareja.

“Quiero darle las gracias a mi madre Pilar por darme la vida. A Pili por vivirla conmigo. A Loli por existir”, expresó entonces la cantante.