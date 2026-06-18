Rosalía se exhibe en público con su nueva novia: Ya no puede ocultar su amor

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Rosalía ya no puede ocultar su amor por Loli Bahía, con quien lleva un romance desde hace meses. En su paso por Nueva York, la catalana y la modelo fueron captadas en un momento cómplice que se replicó más tarde en el concierto de la artista.

Durante un paseo por las calles de la Gran Manzana, la intérprete y su nuevo amor fueron pilladas por los paparazis en una cita, pero, lejos de reaccionar de manera negativa, ambas se mostraron cercanas.

La catalana, en su retiro del paseo, tomó a la italiana de la mano para continuar directo al auto que las esperaba; este momento ha sido uno de los más comentados por los fanáticos en redes sociales.

Rosalía le dedica una canción a Loli Bahía

En su segunda noche en el Madison Square Garden, como parte del LUX TOUR, Rosalía tomó unos segundos en su recital para hablar con el público antes de entonar el tema “La Yugular”, dedicado especialmente a Loli, quien miraba atenta desde el público.

“Me gustaría dedicar la siguiente canción a alguien a quien sé que le gusta mucho. En especial, esta noche, para ti, Loli”, expresó en su presentación en vivo.

La canción forma parte de la nueva etapa musical de la gira, en la que ha incorporado mensajes personales en distintos conciertos, generando una fuerte conexión con el público.

Una nueva etapa de romance

Después de varios fracasos amorosos con C. Tangana, Rauw Alejandro y el actor Jeremy Allen White, la artista inició un romance poco esperado por los seguidores. Aunque no ha confirmado su nueva relación, todo ha estado a la vista.