Rosalía vive “emergencia familiar” y cancela presentaciones de su gira LUX

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La cantante catalana Rosalía se vio obligada a cancelar sus presentaciones programadas para esta semana en Miami y Orlando por “emergencia familiar”, en medio de su gira mundial LUX.

A través de un comunicado, la promotora encargada del espectáculo informó a su fanaticada la suspensión de los eventos pautados para el 4 y 6 de junio en el Kaseya Center de Miami, así como el concierto del 8 de junio en el Kia Center de Orlando.

“Debido a una emergencia familiar, Rosalía se ve obligada a posponer sus próximos conciertos en Miami y Orlando”, se lee en el comunicado compartido en redes sociales. “Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción”, agregan.

“Emergencia familiar” latente y reprogramación

El comunicado no detalló la causa detrás de la “emergencia familiar” de Rosalía. Por su parte, sus seguidores se mantienen alerta ante cualquier información; sin embargo, su equipo optó por guardar silencio.

No obstante, la empresa ya trabaja en la reprogramación de los conciertos; sus asistentes deben conservar sus entradas hasta anunciar nuevas fechas del LUX Tour. Por ahora, no se han dado detalles sobre posibles reembolsos ni sobre cuándo podrían realizarse los espectáculos aplazados.