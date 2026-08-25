Rosalía revela la inesperada relación de “La Perla” con Paquita la del Barrio

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Rosalía sorprendió al público mexicano al contar que uno de sus grandes éxitos, “La Perla”, nació inspirado en una canción de Paquita la del Barrio.

Durante su presentación en Ciudad de México, la cantante española reconoció la influencia de la música mexicana y rindió homenaje a una de sus máximas exponentes.

Rosalía sorprende con confesión sobre Paquita

Rosalía aprovechó su paso por México con el tour Lux para revelar uno de los secretos detrás de “La Perla”, una de las canciones que más ha llamado la atención de su reciente etapa musical.

La artista catalana se presentó el pasado fin de semana en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México y, además de ofrecer un espectáculo lleno de momentos especiales, quiso reconocer públicamente a una figura fundamental de la música mexicana.

La confesión ocurrió durante uno de los segmentos más particulares de sus conciertos, el llamado confesionario, espacio en el que Rosalía invita a personas o artistas del país que visita a compartir sus penas de amor antes de interpretar el mencionado tema.

“La Perla” nació con la inspiración de Paquita la del Barrio

Antes de cantar el tema, la artista explicó que la canción no habría existido de la misma manera sin la influencia de Paquita, especialmente de su emblemática canción “Rata de dos patas”. La intérprete española reconoció frente al público que su música fue determinante.

En otras palabras, detrás de la composición hay una conexión directa con la tradición de las rancheras y con ese estilo frontal y desafiante que convirtió a Paquita en una figura inolvidable.

“Sin ‘Rata de dos patas’, ‘La perla’ no existe. Así que, gracias México. Y gracias Paquita la del barrio por toda la inspiración. Muchas gracias”, apuntó mientras recibía la ovación de sus miles de fanáticos.

Cabe recordar que, Paquita la del Barrio murió en febrero de 2025, a los 77 años. Su legado, sin embargo, continúa presente en nuevas generaciones y ahora también aparece reconocido por una de las artistas españolas más influyentes de la música contemporánea.