Rosalía recuerda a Rauw Alejendro durante su último concierto

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En plena gira del LUX Tour, Rosalía hizo una inesperada referencia a su expareja, Rauw Alejandro, durante su concierto en Chicago, luego de que una fan llamara su atención por un llamativo cartel.

Mientras el United Center de Chicago resonaba con lo mejor de la cantante catalana, una asistente llevó una pancarta cargada de mucho significado. “Casi me caso con una perla”, era el mensaje que compartió con la artista, quien se preparaba para interpretar “Sauvignon Blanc”.

Rosalía reacciona sin guardarse nada

La frase se apoderó de la atención de Rosalía antes de comenzar a tocar el piano. Sin guardarse nada, soltó: “Ay, si yo te contara…”, expresó la artista al leer el mensaje, provocando la ovación del recinto.

La joven reveló al público que la persona a la que hacía referencia era un boricua y, como era de esperarse, los asistentes centraron todos sus sentidos en la conversación con la intérprete, quien mantuvo un noviazgo con Rauw Alejandro; incluso llegaron a comprometerse antes de anunciar su separación.

“¿Has dicho lo que creo que has dicho?”, bromeó la artista antes de dedicarle palabras de aliento.

“Yo espero que encuentres en el futuro a alguien, si así lo deseas, que no sea una perla, y con quien tengas la oportunidad de compartir como tu corazón de verdad desee”, expresó desde el escenario.

Rosalía dedica “La Perla” a Rauw Alejandro

"La Perla" pertenece al último trabajo discográfico LUX de Rosalía, que desató intensos rumores sobre una supuesta dedicatoria a su expareja, el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, debido a múltiples indirectas sobre rupturas y desamor.