Ronaldinho salta a la música con “Camisa 10”, su nuevo disco junto a grandes estrellas

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El nombre de Ronaldinho Gaúcho vuelve a ocupar titulares y en esta oportunidad es por su reciente debut oficial en la industria musical, con el lanzamiento de su primer disco titulado “Camisa 10”.

El proyecto del exfutbolista brasileño marca un giro radical en su carrera pública y el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales. Esta producción reúne 60 canciones y a más de una veintena de artistas internacionales de distintos géneros y países.

"Camisa 10": el proyecto global de Ronaldinho

El disco del carioca no solo destaca por su extensión, sino también por su ambición artística. “Camisa 10” funciona como un proyecto multicultural que reúne sonidos del reggaetón latino, el dancehall jamaicano, el pop urbano, el afrobeats y el trap.

La propuesta busca posicionarse como una plataforma global de colaboración musical, donde confluyen estilos y artistas de diferentes escenas.

Según la información confirmada, el álbum representa el primer gran lanzamiento del sello “Tu Música”, con el que Ronaldinho pretende expandir su presencia en la industria del entretenimiento.

El título del álbum no es casual. “Camisa 10” hace referencia al dorsal icónico que el brasilero llevó durante su carrera futbolística, símbolo de creatividad, talento y liderazgo dentro del campo.

El lanzamiento del disco coincide además con la previa del Mundial de Fútbol 2026, lo que refuerza el vínculo entre su legado deportivo y su nueva etapa musical. El proyecto busca conectar la cultura del fútbol con la música urbana.

Colaboraciones de lujo

Uno de los puntos más llamativos del proyecto es su impresionante lista de colaboraciones. Entre los nombres más destacados aparecen figuras de talla internacional como Pitbull, Sean Paul y Juan Magán, además de la participación del DJ español Kiko Rivera.

El tema compartido con Kiko Rivera lleva por título “Ahora sí”, mientras que Juan Magán participa en “Siente la magia”. En total, el proyecto reúne a más de 40 artistas globales, consolidando un elenco poco habitual incluso para producciones de la industria mainstream.

Aunque el proyecto es colaborativo, Ronaldinho no se limita al rol de productor. El exfutbolista también aparece como intérprete en varias canciones del disco, reforzando su implicación directa en esta nueva etapa artística.

Entre sus participaciones destacan temas donde comparte créditos con artistas como Pitbull y otros nombres del panorama urbano latino, demostrando que su incursión en la música va más allá de la simple imagen promocional.