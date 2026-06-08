Animador venezolano cumplió el sueño de jugar con Ronaldinho en Petare

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El exfutbolista brasileño Ronaldinho sorprendió a las habitantes de Petare, en Caracas, al jugar en un partido de exhibición realizado en el Polideportivo de Mesuca. Habitantes de la zona lo recibieron con entusiasmo, cariño y una gran ovación.

El partido de la leyenda

El exdeportista de 46 años, jugó muy feliz en el campo de juego caraqueño, junto a un grupo de jóvenes locales y figuras públicas, entre ellos, el conductor y modelo venezolano Mario Valentino Bruno.

Ronaldinho fue parte del equipo CLX, mientras que el conductor "Portada's al Día", integró las filas del team Patacones, siendo para él un sueño hecho realidad estar en el terreno con una leyenda del fútbol.

La visita del nacido el 21 de marzo de 1980 a Caracas, fue como parte de la exhibición de un novedoso juego de fútbol.

Mario Valentino: "Sueño cumplido"

"Alguien por aquí todavía no supera la segunda foto. Un sueño cumplido", escribió el joven en su perfil oficial de Instagram.

En la imagen Bruno aparece muy sonriente abrazando a Ronaldinho, quien también se mostró muy feliz de visitar y recorrer las calles del barrio La Agricultura, en Petare.

Alejandra Conde, José Andrés Padrón, Génesis Quintero e Isabella Rodríguez, comentaron la publicación con mensajes de felicidad por la meta lograda por su compañero de televisión.