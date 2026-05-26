Isabella Rodríguez regresó a Petare: "Vengo de aquí"

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La animadora, modelo y Miss Venezuela 2018, Isabella Rodríguez, regresó a Petare para pasar buenos momentos con la gente.

Isabella regresa a casa

La animadora de “Portada's al Día” recorrió varios lugares del barrio junto a un grupo de personas en lo que llamó “Petare Brilla”.

Isabella se mostró muy feliz de compartir con los niños y personas que se le acercaron para fotografiarse en una selfie. La morena bailó salsa y tambor, recibiendo aplausos del público por no olvidar la esencia del lugar donde pasó muchos momentos de su vida.

“Que orgullo sentí recorriendo estás calles y ver que hacen las cosas. Vengo de aquí, conozco la esencia y les aseguro que esto es una ruta a la que querrán volver”, escribió.

Una gran historia de superación

En el año 2018 Isabella saltó a la fama por ganar el título de belleza más importante del país, con una frase icónica que dejó al público muy marcado: “De Petare para el Mundo”.

Un año más tarde la empresaria viajaba a Londres para representar al país en el Miss Mundo, donde fue parte del top 40.

Los demás es historia, hoy lleva una carrera muy activa en los medios nacionales, siendo talento exclusivo de Venevisión.