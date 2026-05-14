Rihanna revive el terror: detalla los momentos de angustia durante el tiroteo en su casa

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Rihanna vuelve a estar en el centro de la atención mediática internacional tras revelar los estremecedores detalles del tiroteo ocurrido en su residencia de Beverly Hills.

La artista, una de las figuras más influyentes de la música global, describió en documentos judiciales los minutos de pánico que vivió junto a su pareja, A$AP Rocky, cuando una mujer abrió fuego contra su hogar mientras toda la familia se encontraba dentro.

El instante que cambió la noche de Rihanna

De acuerdo con los documentos citados en medios internacionales, el incidente ocurrió el pasado 8 de marzo en la exclusiva zona de Beverly Crest, Los Ángeles, cuando una mujer disparó en repetidas ocasiones contra la propiedad de la artista.

Rihanna relató que en un primer momento se encontraba descansando junto a su pareja dentro de una casa rodante de lujo instalada en el exterior de la residencia. Fue entonces cuando escuchó fuertes impactos metálicos que rompieron la tranquilidad de la noche.

Al asomarse, la cantante descubrió daños visibles en la estructura del vehículo, lo que la llevó a reaccionar de inmediato. En medio del caos, despertó a su pareja y lo empujó al suelo mientras gritaba que les estaban disparando.

Protección a sus hijos

Tras el ataque inicial, Rihanna y A$AP Rocky corrieron hacia el interior de la vivienda principal, donde se encontraban sus tres hijos pequeños, además de otros familiares y empleados del hogar.

Este momento, descrito como uno de los más críticos, refleja la rapidez con la que la artista actuó para garantizar la seguridad de su familia en medio de una situación de alto riesgo.

Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque el impacto emocional del suceso ha sido significativo para todos los presentes.

Recordemos que, las autoridades informaron que la presunta responsable del tiroteo fue detenida poco después del incidente en las cercanías de la residencia. Según la investigación, la mujer habría disparado en múltiples ocasiones contra la propiedad antes de intentar huir del lugar.

En su poder se habría encontrado un arma de alto calibre, y actualmente enfrenta cargos graves relacionados con intento de asesinato.