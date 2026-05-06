Rihanna y A$AP Rocky desatan “conflicto” en la Met Gala

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Un video captado después de la Met Gala puso bajo la lupa la relación entre Rihanna y A$AP Rocky, luego de ser grabados en una situación incómoda que desató rumores de una posible discusión.

El primer material divulgado por TMZ, muestra a ‘Riri’ y el rapero en el interior de una camioneta, sin embargo, a través de los vidrios se pudo observar un intercambio de miradas y palabras en una postura desafiante.

Todo indica que la pareja estaba en medio de una discusión, pero su actitud cambió al poner un pie fuera del vehículo. Con la presencia de los fanáticos, la cantante le dedicó una ligera sonrisa antes de entrar al hotel.

Momento incómodo en la Met Gala

Durante la celebración de la Met Gala, donde las cámaras buscan el foco en las celebridades más destacadas. A$AP Rocky fue pillado conversando con una mujer, mientras Rihanna observaba y esperaba por él.

El instante resultó embarazoso para los usuarios, pues percibieron cierta distancia en la pareja. Aunque las imágenes hablan por sí solas, nadie cercano a los famosos ha confirmado las teorías de los internautas.

Rihanna deslumbró en la Met Gala

La única permitida por Anna Wintour para llegar tarde a la ceremonia, arribó con un destacado vestido esculpido a mano y confeccionado en seda duquesa con hilos metálicos reciclados.

La pieza superior llevó más de 115 mil cuentas de cristal, joyas antiguas y cadenas; el bordado se llevó 1.380 horas.