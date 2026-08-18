Reconocido estilista venezolano fue víctima mortal del terremoto en Colombia

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La tragedia provocada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejó una dolorosa noticia para una familia venezolana.

Rafael Antonio Aquino y su sobrino José Aquino, ambos de nacionalidad venezolana, fueron encontrados sin vida entre los escombros de una estructura que colapsó en la Calle 14 con Carrera 18, en Pereira, Risaralda.

Después de varios días de búsqueda, los equipos de rescate lograron localizar y recuperar los cuerpos el 13 de agosto, poniendo fin a las intensas labores de remoción de escombros desarrolladas en el lugar.

Un talentoso estilista de El Sombrero

La muerte de Rafael Antonio Aquino representa también una pérdida para El Sombrero, estado Guárico, localidad venezolana de donde era oriundo y donde construyó una reconocida trayectoria en el mundo de la belleza.

El estilista destacó por su trabajo con candidatas de distintos reinados y ferias de la región, a quienes ayudaba con el maquillaje y la preparación de sus atuendos.

Su talento, carisma y dedicación lo llevaron a buscar nuevas oportunidades fuera de Venezuela. Rafael emigró a Colombia, donde consiguió continuar desarrollando su profesión y consolidar una carrera en el ámbito de la belleza.

Familiares esperan repatriar sus restos a Venezuela

Ahora, familiares y allegados enfrentan el difícil proceso de despedir a Rafael y José. Se prevé que durante los próximos días avancen los trámites necesarios para repatriar sus restos a Venezuela, donde sus seres queridos podrán rendirles homenaje y darles el último adiós.

La noticia ha generado especial pesar entre quienes conocieron la trayectoria de Rafael en Guárico, donde dejó una huella vinculada a los concursos de belleza y al trabajo artístico que desarrolló durante años.