Muere reconocida modelo junto a su mamá y hermano en el terremoto de Colombia

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La tragedia que dejó el terremoto que estremeció a Colombia continúa dejando víctimas. Entre ellas se encuentra la de Antonia Lozano, una joven modelo de Cali que murió junto a su madre y su hermano, después de que el edificio donde se encontraban colapsara.

La noticia fue confirmada este martes 11 de agosto por Ángeles Agencia de Modelos, encargada de representar profesionalmente a Antonia, a través de una publicación en redes sociales, donde expresó su profundo pesar por la muerte de la joven y sus familiares.

La modelo estaba con su familia en el edificio

De acuerdo con los reportes, Antonia, su mamá Paola y su hermano Emilio se encontraban en el edificio Ana Pilar, en Cali, cuando ocurrió el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió distintas zonas de Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto.

El inmueble quedó destruido a consecuencia del movimiento telúrico. En medio de la emergencia, familiares y allegados comenzaron a buscar información sobre el paradero de los tres integrantes de la familia.

El músico Alejo Coello incluso difundió en sus redes sociales una ficha en la que se solicitaba información sobre Antonia, Emilio y Paola después de que se reportara el colapso de la estructura.

La incertidumbre se extendió durante las horas posteriores al terremoto, mientras los equipos de emergencia trabajaban para localizar a las personas que habían quedado atrapadas entre los escombros.

Según reportes de medios de comunicación, los cuerpos sin vida de Antonia y Emilio Lozano fueron recuperados el mismo lunes en el inmueble que colapsó en Cali. En ese momento también fueron encontrados los cuerpos de otras dos personas.

Confirmación de la muerte

Fue la agencia que representaba a Antonia la encargada de confirmar públicamente la devastadora noticia. En su mensaje de despedida, lamentan profundamente la partida de la joven y destacan el vacío que deja la modelo entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerla.

La agencia recordó especialmente sus risas, sus progresos y el camino que estaba construyendo dentro del modelaje. También envió un mensaje de fortaleza a los familiares y amigos que atraviesan este momento.

“No hay palabras que describan esta sensación de vacío y tristeza. ¡Descansen en paz! Mucha fortaleza a sus familiares y amigos, y a todos quienes tuvimos la fortuna de compartir sus risas y ver sus progresos profesionales y en el modelaje”, se lee en el comunicado.