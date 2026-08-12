Colombia celebrará concierto benéfico en apoyo a las víctimas del terremoto

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En respuesta al terremoto del 10 de agosto en Colombia, la Alcaldía de Medellín anunció un concierto benéfico para apoyar a las víctimas y damnificados.

El evento se desarrollará el sábado 15 de agosto en el Centro de Eventos La Macarena bajo el nombre “Colombia, Medellín te quiere”, una jornada benéfica que busca recaudar fondos para destinarlos a los afectados. Varios artistas y creadores de contenido se han sumado a la iniciativa impulsada por la Alcaldía, y se espera también la contribución de la ciudadanía para el éxito de este acontecimiento.

¿Quiénes se presentarán?

Con 25 famosos en escena, el concierto promete convertirse en uno de los más grandes para ayudar a los colombianos tras el sismo que azotó la región occidental y el Eje Cafetero.

Las puertas del recinto estarán abiertas desde las 11:00 a. m., mientras que el concierto se extenderá hasta las 8:00 p. m. Serán al menos 9 horas de actividades para quienes deseen asistir y contribuir con la causa.

Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Hamilton, Pasabordo, Llane, Juliana y Emyl Rusev son algunos de los artistas que pondrán su granito de arena por el pueblo colombiano.

Boletería y destino de la ayuda

La primera autoridad de Medellín, Federico Gutiérrez, dejó claro que no ganarán un solo peso con el evento, pues lo recaudado será canalizado a través de la Corporación Presentes, entidad encargada de recibir y gestionar los aportes destinados a las comunidades damnificadas.

“Nadie va a ganar un solo peso; esto es una gran unión de voluntades con el único propósito de ayudar. Vayamos con familia y amigos, y en medio de este dolor unámonos para ayudar a quienes más lo necesitan”, dijo el mandatario.

Para quienes deseen adquirirlas, las entradas tienen un costo de entre $60.000 y $140.000 pesos colombianos.