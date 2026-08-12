Cantante venezolano vive el terremoto en Colombia tras sufrir el doblete en Venezuela

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El rapero venezolano, Jeeiph, vivió momentos de angustia durante el fuerte terremoto que sacudió a Colombia y se sintió muy fuerte en Bogotá, ciudad donde se encontraba al momento del movimiento telúrico.

La intensidad del sismo hizo que el artista pensara incluso que el techo del lugar donde estaba podía caerle encima.

Jeeiph contó cómo enfrentó el terremoto en Bogotá

El intérprete de “Botella” relató que la fuerza con la que se movió el suelo lo llevó a reaccionar de inmediato y a recordar las recomendaciones que suelen ofrecer los equipos de rescate para actuar durante un terremoto.

“Yo sentí que ahora me tocaba a mí”, contó el venezolano al recordar aquellos segundos de tensión. Según explicó, su reacción fue acostarse al lado de la cama, boca arriba y cubriéndose el rostro, mientras esperaba que terminara el movimiento.

“Me acosté a un lado de la cama boca arriba, tapándome la cara, esperando a que simplemente cayera el techo”, expresó Jeeiph, dejando en evidencia el nivel de miedo que experimentó.

El artista también destacó que una de las cosas que más lo impresionó fue la intensidad y duración del movimiento. “Fue terrorífico”, aseguró, antes de enviar un mensaje de fortaleza a las personas afectadas por la emergencia y pedir que todos permanezcan unidos en medio de la tragedia.

El mal recuerdo

Mientras el piso se movía en Bogotá, el rapero recordó inmediatamente los terremotos que golpearon a Venezuela semanas atrás y, especialmente, las escenas que presenció en La Guaira.

“Se empezó a mover el piso de una manera donde solo pude recordar lo que vivimos en Venezuela hace un mes y medio, todo lo que pasó en La Guaira, todas las personas que fallecieron”, recordó.

Aquella emergencia marcó especialmente al cantante, quien desde los primeros días del doble terremoto decidió trasladarse a La Guaira para colaborar con los damnificados.

Allí se sumó a los voluntarios que participaron en las labores de ayuda y en la búsqueda de personas que habían quedado atrapadas entre los escombros. Por eso, el terremoto colombiano reabrió en el criollo recuerdos recientes de una tragedia que vivió de cerca.

El terremoto de Colombia ocurrió el lunes 10 de agosto y alcanzó una magnitud de 7,4, de acuerdo con reportes citados por organismos sismológicos.

El epicentro fue localizado en las cercanías de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y el movimiento fue percibido en diferentes zonas del país, incluida Bogotá.