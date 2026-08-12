Reina de belleza lo pierde todo en el terremoto de Colombia: Así reaccionó

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El lunes 10 de agosto, pasadas las 7:30 a. m., Colombia vivió un terremoto de magnitud 7,4 que afectó a varios departamentos con pérdidas humanas y con edificaciones afectadas. La reina de belleza Yuri Copete informó que perdió su hogar en Chocó, una de las zonas más afectadas.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la Miss Universo Chocó 2020 aclaró que sus familiares se encuentran a salvo; sin embargo, lo perdieron todo tras el movimiento telúrico. El material muestra cómo quedó el departamento con paredes destrozadas, grietas y daños irreparables.

A pesar de no vivir el terremoto en carne propia por sus compromisos en el exterior, Copete se encuentra afectada por no estar cerca de sus seres queridos y de los colombianos para brindar una ayuda más directa frente a la situación.

“Mi familia está bien, amistades y conocidos, eso es lo que primero le agradezco a Dios… Infortunadamente, perdimos nuestra casa”, comentó.

Ayuda desde el exterior

La modelo, que se encuentra en México desde hace unos meses, ha buscado la forma viable de ayudar y compartir información de interés, por lo cual hizo un llamado a que los habitantes de la capital chocoana descarguen la aplicación que alerta de los movimientos telúricos.

“Se siguen cayendo casas, no entren ni se acerquen a viviendas afectadas”, puntualizó en otro de sus posts.

Además, pidió orar para que las personas desaparecidas sean encontradas con vida y pide “fortaleza a todas las personas damnificadas”.

Dolor por la pérdida

“Mi corazón está destrozado por familias que lo perdieron todo hoy, cosas materiales, algunos sus familiares o amistades, que Dios me les dé mucha fortaleza. El Chocó y otras regiones del país están atravesando momentos muy difíciles, y hoy son muchas las familias que necesitan ayuda para poder volver a empezar”, destacó en otra de sus publicaciones.

Hasta el momento,Yuri Copete no ha confirmado si regresará a Colombia en los próximos días.