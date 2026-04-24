Protagonista de "La Usurpadora" es demanda por extorsión

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Hace meses la actriz mexicana, Sandra Echeverria, utilizó las redes sociales para denunciar un fraude millonario que según le había realizado una empresa. Ahora esa misma empresa identificada como “MetaXChange”, la denuncia por supuesta extorsión e influencia de poder.

Denuncia en contra Sandra Echeverria

A través de una declaración oficial la firma mexicana denuncia “irregularidades” en las declaraciones de la actriz, protagonista de la exitosa novela “La Usurpadora” versión 2019.

La demanda señala a la artista de daños morales, delincuencia organizada y de unirse a un grupo de personas para hacer el caso mediático por supuestos intereses.

“La ciudadana Sandra Echeverria Gamboa, la demandamos por daños moral y agravar la situación cuando no debió haber sido así. Contamos con documentos legales certificados por un notario que comprueba que, si se le efectuaron los pagos”, comentaron.

La demanda en contra de la mexicana, se dan días después que la dueña de la firma Nazaret “N” fue detenida por las autoridades, estando ahora bajo investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Las declaraciones destaca que todo se trata de una farsa mediática, y que la empresa ha trabajado bajo la ética de la ley mexicana.

¿Qué denunció la artista mexicana?

En un video posteado en Instagram en febrero de este 2026, Sandra denunció que la firme le había prometido de manera constante el crecimiento del dinero que había invertido, a través de asociados y operaciones en mercados internacionales que jamás llegaron.

Informó que habían sido más de mil clientes los estafados por la empresa, que según se habría embolsado más de 2 mil millones de pesos en depósitos.

En aquel momento la actriz destacó que la dueña de la empresa Nazaret “N” estaba prófuga de la justicia mexicana, pidiendo su detención, que finalmente llegó.