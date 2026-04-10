Actriz de "La Usurpadora" sufre extraño padecimiento y tiene pánica en salir de casa

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“Tengo agorafobia. Fobia a salir”, así es como la reconocida actriz de Televisa, Azela Robinson, habló del trastorno que vive. En una entrevista la artista fue muy clara en contar que la situación que le provoca no querer salir de su residencia.

Detalles de trastorno

La artista de 60 años y que ha trabajado en grandes producciones como “La Usurpadora” y “Sortilegio”, comentó sin filtros que la situación se ha tornado muy difícil en su vida, por presentar un trastorno conocido como agorafobia.

De acuerdo con información de internet la agorafobia, es un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo intenso a lugares o situaciones de los que podría ser difícil escapar o donde no se recibiría ayuda si aparecen síntomas de pánico.

“No me gusta mucho salir, tengo agorafobia. Fobia a salir, dicen que a los lugares abiertos. Es fobia a los lugares abiertos, más que eso es en lo que nos hemos convertido, tomar el coche es un estrés”, contó Azela en una conversación con Matilde Obregón.

La artista dejó al público impactado ya que es la primera vez que habla de la situación abiertamente. Destacó que trata de llevar el trastorno con calma, paciencia y confiando en los especialistas.

Fobia a las alfombras rojas

Robinson es una figura de mucho respeto en el país azteca por las novelas que ha realizado, en su mayoría como una villana de mucho temple en "Los hilos del pasado", "La desalmada", "Cañaveral de pasiones", entre otras.

Finalizó, indicando que el trastorno la ha llevado a no poder asistir a las alfombras rojas por miedo y evitar dar entrevistas a los periodistas.