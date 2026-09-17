Presentadora de Univisión se lleva tremendo susto en México: “Casi se me sale el alma”

La celebración de las fiestas patrias mexicanas dejó a Chiquibaby una anécdota que definitivamente no estaba en el guion.

La conductora se trasladó hasta el Zócalo de Ciudad de México para vivir de cerca una de las noches más importantes del calendario mexicano y terminó protagonizando un inesperado momento cuando unas bengalas de humo la hicieron saltar de su silla.

La presentadora, cuyo nombre real es Stephanie Himonidis Sedano, realizó la cobertura para Siéntese Quien Pueda y estuvo presente en distintos momentos de la celebración, desde las actividades previas al Grito de Independencia hasta el multitudinario festejo.

El susto que tomó por sorpresa a Chiquibaby

Mientras esperaba para conectarse con sus compañeros en el estudio, Chiquibaby se encontraba aparentemente tranquila en uno de los espacios habilitados para la cobertura cuando una nube de humo apareció inesperadamente frente a ella.

El efecto, que mostraba los colores de la bandera mexicana, tomó completamente desprevenida a la conductora. En las imágenes se observa cómo se levanta rápidamente de la silla y busca explicaciones entre los integrantes de su equipo.

“¡Avisen… ching*$da madre!”, reaccionó la presentadora, todavía sorprendida por lo que acababa de ocurrir. Durante unos segundos permaneció pendiente de la nube de humo y conversó con el personal de producción, mientras intentaba procesar el inesperado sobresalto.

Chiquibaby se ríe de su propia reacción

El momento pudo haber quedado simplemente como una situación detrás de cámaras, pero Chiquibaby decidió compartirlo con sus seguidores en Instagram y convertir el susto en una divertida anécdota.

“Una aquí tranquilita, en lo suyo y de pronto: ¡AVISEN ANTES! Casi se me sale el alma”, escribió junto al video.

La conductora también aprovechó para preguntarle a su audiencia si habría reaccionado de la misma manera: “¿Ustedes también hubieran pegado ese brinco o solo yo soy así de asustadiza?”.

La publicación provocó numerosas reacciones de sus seguidores, principalmente emojis de risa y comentarios relacionados con el inesperado salto que dio ante la aparición del humo.

El susto fue apenas uno de los momentos que vivió la presentadora durante su trabajo en Ciudad de México. El 14 de septiembre apareció en la plancha del Zócalo vestida de charra para cubrir el Día Nacional del Charro, antes de regresar al lugar para la jornada central de las celebraciones patrias.

La jornada congregó a más de 300 mil personas en el Zócalo, de acuerdo con autoridades capitalinas, en una noche que combinó música, tradición y la ceremonia por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.