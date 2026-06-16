Hija de Daddy Yankee pasó tremendo susto en plena gestación: “Entré en pánico”

Suscríbete a nuestros canales

Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, afrontó el peor momento de su vida durante su embarazo; así lo hizo saber en su perfil de Instagram.

La influencer de 29 años terminó en el hospital en plena gestación luego de vivir una emergencia médica. Ayala afrontó la angustia desde su hogar al no sentir los movimientos de su bebé.

“Me levanté hoy con mucho dolor de espalda y caderas; ayer no sentía mucho al bebé y entré en pánico”, explicó la joven al describir el inicio del incidente.

¿Qué pasó con el bebé?

En su ingreso al centro médico, Jesaaelys Ayala recibió la atención de los especialistas, quienes realizaron procedimientos de rutina para determinar el detonante de la ausencia de movimientos en el feto.

Según el diagnóstico compartido por la hija de Daddy Yankee, todo fue provocado por un giro abrupto de la propia bebé en el vientre materno. Sin embargo, no hay peligro en el embarazo.

“Gracias a Dios todo está en orden, pero resulta ser que después de que la bebé estuviera en posición, se viró y ahora está sentada, y de ahí vino el dolor que tuve hoy”, especificó la joven en la publicación.

Distanciamiento de Daddy Yankee

Tras el problema entre sus padres, Jesaaelys tomó distancia de Daddy Yankee, con una posición a favor de Mireddys González. Hasta el momento, ambos han guardado silencio sobre su relación padre e hija.