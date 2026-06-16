Reviven un video de Cristiano Ronaldo muy inspirado al ritmo de Luis Fonsi

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Luis Fonsi volvió a convertirse en tendencia global tras publicar un video que rápidamente se viralizó en Instagram, donde aparece cantando uno de sus grandes éxitos, “¿Quién te dijo eso?”, mientras imita gestos y actitudes asociadas al futbolista Cristiano Ronaldo.

El registro reavivó una conexión inesperada entre la música latina y el fútbol mundial. El artista no solo interpreta su icónica canción, sino que además recrea una versión inspirada en el estilo del delantero portugués, incorporando gestos y poses.

El guiño de Luis Fonsi a Cristiano Ronaldo

El momento que más llamó la atención del video fue la forma en que Luis Fonsi introduce la interpretación del tema, jugando con la idea de “sentirse como Cristiano Ronaldo” al cantar su canción.

Esta comparación, expresada de manera humorística, conecta con un antiguo registro del propio futbolista, quien en el pasado ya había mostrado cercanía con la música del cantante.

En la publicación, el artista incluso etiquetó directamente a Cristiano Ronaldo, generando una ola de reacciones en redes sociales que impulsaron el alcance del video en pocas horas.

"Me siento como Cristiano Ronaldo"

Uno de los elementos más comentados del post fue el texto que acompañó el video. Luis Fonsi escribió que, aunque no ha jugado en el Real Madrid ni ha ganado una Eurocopa, cuando escucha su canción siente una energía similar a la del astro portugués.

Además, en la descripción añadió: “Qué buen gusto musical tienes brother @cristiano Quien se une a este trend? Estamos listos para el mundial?”.

El fenómeno no surge de la nada. “¿Quién te dijo eso?” es uno de los temas más emblemáticos de la carrera de Luis Fonsi, lanzado en la etapa previa al boom global de “Despacito”, que lo consolidó como una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea.