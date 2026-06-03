Luis Fonsi "en llamas" tras el desfile en traje de baño de su esposa

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Después de 12 años de casados, el puertorriqueño Luis Fonsi ratificó su pasión por su querida esposa Águeda López, luego de ser una de las modelos más destacadas en el Miami Swim Week, celebrada en Miami.

La firma de trajes de baños Luli Fama Swimwear trabajó codo a codo con la española para su desfile en la Ciudad del Sol. La mamá de Mikaela y Rocco, lució un enterizo negro con su cabellera rubia suelta, robando la mirada de los asistentes.

Tras el compromiso, la esposa de Luis Fonsi publicó sus mejores fotos en Instagram y, aunque recibió muchos halagos de sus seguidores ninguno como el del cantante.

Luis Fonsi en llamas

No cabe duda que a sus 44 años, Águeda López continúa moviendole el piso a más de uno. En este sentido, el intérprete de “Despacito” no solo marcó territorio, sino también dejó entrever su amor y pasión por la modelo.

"Avanza que te estoy esperando en casa", escribió el cantante puertorriqueño con ese sentido del humor que le caracteriza. Por supuesto, su comentario generó reacciones de risas y apoyo.