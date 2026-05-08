Farándula

Luis Fonsi atraviesa doloroso luto por muerte de un ser querido: “Vuela alto”

Hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento

Por

Kleimar Reina
Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 02:48 pm
Luis Fonsi atraviesa doloroso luto por muerte de un ser querido: “Vuela alto”
Luis Fonsi / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi vive un momento delicado en su vida tras notificar la muerte de su abuelita Delia. A través de sus redes sociales, compartió una dolorosa fotografía.

NOTAS RELACIONADAS

Descansa en paz. Vuela alto, escribió el artista en sus historias de Instagram con una postal desde el hospital, donde aparece junto a su ser querido, acompañándola en sus últimos momentos.

Luis Fonsi junto a su fallecida abuela / Cortesía Luisfonsi

Águeda López, esposa de Fonsi, dedicó unas palabras de despedida para decirle adiós a quien fue una parte importante del cantante.

"Descanse en paz, doña Delia", comienza su escrito. "Cuánto luchó por seguir viviendo. Fue usted una inspiración", concluyó.

En la postal difundida por la modelo española también en sus historias de Instagram, una mano se posa con ternura sobre el brazo de doña Delia. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de la abuela de Luis Fonsi.

Noticia de desarrollo 

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?