Esposo de Maite Perroni enfrenta proceso judicial: los cargos que se le atribuyen

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El nombre de Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, se ha convertido en uno de los más comentados del mundo del espectáculo mexicano, aunque esta vez por razones alejadas de la televisión.

El productor, conocido por su trayectoria en importantes proyectos televisivos, enfrenta uno de los momentos más complicados de su carrera después de que un juez determinara vincularlo a proceso por un presunto fraude millonario.

La noticia ha provocado una enorme repercusión en la industria del entretenimiento debido al perfil público del productor y a la magnitud económica del caso.

Esposo de Maite Perroni metido en problemas

De acuerdo con la información que ha trascendido, la investigación está relacionada con un presunto daño patrimonial que habría afectado a Imagen Televisión, empresa en la que Tovar desarrolló parte importante de su carrera profesional.

La vinculación a proceso fue determinada por un Juez de Control del Reclusorio Sur, quien consideró que existen elementos suficientes para que la investigación continúe avanzando dentro del sistema judicial mexicano.

Este paso no representa una condena ni una declaración de culpabilidad, sino que permite a las autoridades profundizar en la recopilación de pruebas y en el análisis de las responsabilidades correspondientes.

El procedimiento forma parte de una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, instancia que busca esclarecer el origen y destino de recursos vinculados al presunto fraude.

La próxima etapa relevante del proceso está prevista para septiembre, fecha en la que podrían conocerse nuevos elementos sobre un caso que ya ocupa titulares a nivel nacional.

El millonario monto y la defensa de Andrés

Uno de los aspectos que más impacto ha generado es la cifra relacionada con el presunto fraude. La investigación gira en torno a una cantidad cercana a los 150 millones de pesos, un monto que ha despertado numerosas preguntas dentro del sector televisivo.

Según diversos reportes, existe además una coincidencia llamativa, y es que, en 2024 el propio Andrés Tovar inició acciones legales contra Imagen Televisión reclamando una cantidad similar.

Por ahora, las autoridades no han revelado públicamente detalles completos sobre las pruebas presentadas ni sobre la mecánica específica del supuesto fraude, por lo que la investigación continúa abierta.

Tras la publicación de la denuncia, el mexicano compartió un video defendiéndose de lo que se le acusa. En un video, pidió no confundir esta etapa legal con una sentencia. “Una vinculación a proceso no significa culpabilidad”, aseveró.

Asimismo, aseguró que, está dispuesto a demostrar su inocencia y resaltó que continuará defendiendo su postura ante la justicia: “Voy a probar que tengo la razón”, dijo, así como también agradeció el apoyo recibido en los últimos días.