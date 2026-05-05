Paulina Rubio inició el juicio por la custodia de su hijo y así llegó al juzgado

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Paulina Rubio y Nicolás Vallejo Najera “Colate” se vieron las caras en un tribunal de familia en Miami, donde se realizó la primera audiencia para decidir quién estará a cargo de la crianza de Andrea Nicolás, su hijo en común.

Detalles del juicio

La popular “chica dorada” hizo acto de presencia en el juicio con un ajustado traje en color blanco, su característica cabellera suelta y en la compañía de su defensa, para escuchar y hablar con la jueza Marlene Fernández, quien determinará la custodia.

La llegada de la intérprete de “Ni una sola palabra”, tenía en expectativa a los medios por verla frente a frente con quien fue su esposo por aproximadamente siete años.

La artista llegó 30 minutos tardes, siendo esperada por “Colate” y por su representante, según información de los medios.

“Primer Impacto” de Univisión, reveló en un reportaje que el juicio tendrá a Amber Glasper, la guardiana del menor por varios años, y quien exige a los padres una cifra de $14.500 por pagos incumplidos.

Afirman que en el juicio hablaron del deseo que tiene el joven de irse a vivir con su padre a la madre tierra España.

Difícil situación entre Paulina y su hijo

La situación entre la estrella mexicana y su hijo mayor ha tomado los medios desde hace mucho tiempo, intensificándose en el 2025 cuando el joven denunció a su progenitora de haberlo golpeado y hasta llamar a la policía.

En su momento su exesposo alegó que el incidente ocurrió cuando la hija de la fallecida actriz Susana Dosamantes, intentó quitarle el celular al joven, lo que provocó que un juez ordenara terapia y derivó en la pérdida de la custodia temporal del menor para Rubio.