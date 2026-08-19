Participante de “Top Chef VIP 5” en “roces” con Carmen Villalobos ¡Escándalo!

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La competencia en “Top Chef VIP 5” ya comenzó a sacar a relucir las personalidades de sus participantes y, entre recetas, presión y carreras contra el reloj, Nievelis González, conocida como ‘Nieve’, protagonizó un momento que rápidamente llamó la atención.

La puertorriqueña dejó claro que todavía no está dispuesta a revelar todos sus secretos culinarios, especialmente cuando se trata de Carmen Villalobos, quien funge como presentadora del icónico programa de Telemundo.

Nieve frenó las preguntas de Carmen Villalobos

Durante una de las recientes jornadas del reality, Villalobos se acercó a Nieve mientras la participante intentaba terminar el emplatado de su preparación.

La visita de la presentadora colombiana, sin embargo, no pareció ser del agrado de la boricua, quien sintió que aquellos segundos podían ser determinantes para completar su plato.

“Carmen me visita y estoy tratando de terminar de emplatar. Entonces, pues ya ahí se me fueron 30 segundos con Carmen. Por eso no me gusta que me visite”, explicó González, dejando ver que prefiere concentrarse por completo cuando está contra el reloj.

Pero la situación se volvió todavía más llamativa cuando Carmen quiso saber cuál era el origen del plato y quién le había enseñado a prepararlo. Con su habitual espontaneidad, la conductora incluso le pidió que le contara “alguito” sobre la receta. Nieve, no obstante, decidió guardar silencio.

“No porque una persona me sonríe todo el tiempo”

La participante explicó que su reserva no tiene que ver únicamente con la competencia, sino también con la confianza que desarrolla hacia las personas que acaba de conocer.

“Me cuesta abrirme con gente que todavía no conozco”, afirmó la creadora de contenido. Luego lanzó una reflexión que muchos interpretaron como la razón por la que prefirió no compartir información sobre su preparación.

“No porque una persona me sonríe todo el tiempo, significa que yo le caigo bien o quiere algo bien para mí”, aseveró. La frase desató una serie de especulaciones sobre si existe en Nieve algo más contra la también actriz.