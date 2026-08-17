Ninel Conde toma drástica decisión durante su participación en “Top Chef VIP”

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La quinta temporada de “Top Chef VIP” apenas comienza y ya enfrenta uno de sus momentos más inesperados. Ninel Conde sorprendió al anunciar que no continuará en la competencia culinaria, una decisión que comunicó durante el episodio transmitido el domingo 16 de agosto.

La actriz y cantante mexicana, recordada por personajes como Alma Rey en “Rebelde” y por éxitos musicales como “El bombón asesino”, aseguró que su decisión está relacionada con su bienestar físico y dejó claro que, para ella, su salud está por encima de continuar avanzando en el reality.

No puede continuar en "Top Chef VIP"

El anuncio ocurrió en medio de uno de los retos más exigentes de esta quinta temporada. La competencia culinaria había elevado la presión sobre los participantes y, mientras avanzaba el desafío, Conde decidió sincerarse sobre las dificultades que estaba enfrentando.

“No puedo continuar en la competencia”, expresó la artista, dejando claro que había tomado una decisión que no estaba relacionada con una eliminación tradicional.

Ninel explicó que “lo más importante” para ella es su salud y reconoció que el formato no se adapta a sus condiciones físicas. Su declaración tomó especial relevancia porque la temporada apenas había comenzado y la mexicana figuraba entre los favoritos al primer puesto.

“Yo he decidido no continuar”, afirmó posteriormente, mientras agradecía el respaldo que había recibido durante su participación.

La artista también tuvo palabras de reconocimiento para quienes sí han logrado superar las exigencias de la competencia, pero insistió en que, desde su experiencia, “Top Chef VIP” no está diseñado para ella físicamente.

¿Ninel Conde ya abandonó oficialmente el reality?

Aquí está uno de los puntos que mantiene en vilo a los seguidores del programa. Aunque las palabras de Ninel Conde fueron contundentes, su salida todavía no ha sido confirmada oficialmente por Telemundo.

Hasta el momento de su publicación, la cadena no había anunciado formalmente el abandono de la intérprete. Por esa razón, todavía existe la posibilidad de que su participación tenga algún giro inesperado o que la producción ofrezca una explicación adicional sobre lo ocurrido.

La decisión de Ninel llegó precisamente cuando la competencia comenzó a subir de intensidad. La quinta temporada de “Top Chef VIP” se estrenó el 11 de agosto de 2026 y reunió a 20 celebridades dispuestas a demostrar que podían desenvolverse frente a los fogones.

El reality es conducido nuevamente por Carmen Villalobos, mientras que el panel encargado de evaluar los platillos está integrado por Antonio “Toño” de Livier, la chef Tita y la chef Betty Vázquez. Los concursantes compiten por el título de ganador y un premio de 200 mil dólares.