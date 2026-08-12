La Divaza llora en su debut en "Top Chef VIP 5" de Telemundo

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La noche del martes 11 de agosto comenzó por Telemundo la quinta temporada del reality "Top Chef VIP". Entre los participantes se encuentra el influencer venezolano Pedro Luís João Figueira Álvarez, mejor conocido como La Divaza.

Momento emotivo en la cocina

El influencer de 28 años se mostró muy feliz de volver a reencontrarse con el público de Telemundo, canal donde hace algunos años participó en "La casa de los famosos".

El oriundo del estado Aragua, regresó más preparado, divertido y hablando de la dura partida de su madre.

Durante la presentación de su platillo de entrada, Pedro le comentó a Carmen Villalobos y al jurado, que el 2025 fue un año muy duro en su vida por la muerte de su madre y la ruptura con su pareja de años.

Su plato de presentación fue pasta, esa mismo que lo hizo famoso en el internet hace algunos años, cuándo grababa videos divertidos en su natal Maracay.

“Es un plato que me ayudó a salir del abismo y por el que la gente aún me reconoce en la calle. Esta preparación representa una promesa a aquel niño que antes estaba solo en su casa y que hoy se encuentra frente a ustedes”, expresó entre lágrimas durante la presentación.

Recepción del jurado y dinámicas del concurso

El jurado quedó cautivado por las palabras de Pedro. Y aunque no ganó, su personalidad encantó al público por abrir su corazón y hablar desde el amor.

El criollo en el primer capítulo se mostró muy cercano con el Miss Universo, Sheynnis Palacios, con quién compite por el jugoso premio de $200.000 en efectivo.

La actriz Aylín Mujica se adjudicó la victoria en el primer reto, obteniendo inmunidad para la siguiente fase de eliminación.