Ninel Conde expone los episodios de violencia: Recibió golpes e intentos de asfixia

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La actriz y cantante Ninel Conde habló sobre una de las etapas más vulnerables de su vida con su expareja. Por mucho tiempo, "el Bombón Asesino" vivió episodios de violencia física y psicológica.

A través de su docuserie "Ninel Conde: Sin filtro", compartió detalles de su testimonio para ayudar a otras mujeres que atraviesan lo mismo y demostrar que detrás de la artista también existe una figura humana con heridas.

Conde expuso por primera vez su experiencia en 2025 luego de años de silencio; sin embargo, aclaró que no hablar no significaba que las heridas hubieran sanado, sino todo lo contrario.

Testimonio en carne viva

“Fueron muchos años en los que tuve miedo de hablar del tema. Estaba lastimada y muy traumatizada; a veces uno encapsula ese tipo de situaciones y no las trabaja, entonces son heridas que se quedan ahí, que siguen afectando a tu psique, a tus emociones”, contó la actriz.

En aquella relación marcada por la violencia, Ninel recibió golpes, intentos de asfixia y momentos donde le arrancaron la ropa.

“Quiero que las mujeres entiendan que hay situaciones de violencia que no cambian, y que si no entendemos eso, podemos perder incluso la vida. Busco que sea una enseñanza y un testimonio, por eso comparto esto”, explicó.

El proyecto más personal de Ninel Conde

"Ninel Conde: Sin filtro" fue grabado antes de su ingreso a "La Casa de los Famosos México". El proyecto cuenta con cuatro episodios y narra partes de la vida privada de la famosa.