Nicky Jam revela el desaire que le hizo Enrique Iglesias en medio de su junte musical

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La icónica colaboración entre Nicky Jam y Enrique Iglesias vuelve a estar en boca de todos y esta vez por una confesión inesperada del reggaetonero que despertó la curiosidad de miles de seguidores.

El intérprete de “Travesuras” sorprendió durante una entrevista al recordar cómo fue realmente su relación con Enrique Iglesias durante la época en que ambos llevaron al éxito mundial “El Perdón”, tema que marcó un antes y un después en la carrera internacional del artista urbano.

Según contó, detrás del fenómeno musical nunca existió una amistad cercana entre ellos.

La relación entre Nicky Jam y Enrique Iglesias

Durante su conversación en el pódcast MoluscoTV, Nicky fue contundente al explicar que la conexión con el cantante español siempre se mantuvo en el terreno estrictamente profesional.

El artista aseguró que nunca llegaron a desarrollar una amistad real, pese al enorme impacto que tuvo su colaboración y a la cantidad de tiempo que compartieron durante la promoción del sencillo.

“Nunca fue amigo mío. Nunca, nunca, nunca. Es que era bien complicado el tipo. No sé si él era muy como casa sola”, reveló.

De acuerdo con sus palabras, percibía al español como una persona reservada y poco dada a crear vínculos cercanos dentro del entorno artístico.

El regalo que Enrique Iglesias rechazó

La anécdota que más sorprendió llegó cuando Nicky Jam recordó un episodio ocurrido durante la grabación de la versión en inglés de la canción.

Según relató, decidió obsequiarle un reloj a Enrique Iglesias como muestra de agradecimiento y aprecio profesional. Sin embargo, la reacción del cantante español lo dejó completamente desconcertado.

El artista urbano explicó que Enrique rechazó el regalo, una respuesta que no esperaba y que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más incómodos que recuerda de aquella etapa.

“No, no, no. Gracias, gracias. No quiero el reloj”, fue la respuesta del español según lo narrado por Nicky. “No tengo ninguna amistad con el pana, ni tampoco le llevo la mala. El tipo era muy reservado, muy en su mundo. Mi respeto para él”, añadió.

El éxito que cambió la carrera de Nicky Jam

Más allá de las diferencias personales, Nicky Jam reconoció la importancia que tuvo Iglesias en uno de los capítulos más trascendentales de su trayectoria.

La colaboración de 2015 impulsó “El Perdón” a niveles internacionales, consolidando la presencia del reguetón en mercados donde el género aún estaba ganando terreno.

El tema se convirtió en un fenómeno global y ayudó a posicionar a Nicky Jam como una de las figuras más influyentes de la música urbana latina.

Por eso, aunque admitió que la relación nunca fue cercana, también dejó claro que valora el impacto profesional que tuvo trabajar junto al intérprete español en un momento decisivo de su carrera.

“Fue muy clave en mi carrera, muy clave. También fue para él muy bueno porque necesitaba ese otro palo después de 'Bailando'. Un intercambio, fue un intercambio bacano”, aseguró el boricua.