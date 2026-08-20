Muerte de Hayden Panettiere apunta a un posible homicidio, según la policía

Suscríbete a nuestros canales

La muerte de Hayden Panettiere, ocurrida el pasado 16 de agosto a los 36 años, dejó de ser tratada únicamente como una posible sobredosis.

Las autoridades de Carolina del Sur mantienen abierta una investigación para determinar si existió alguna conducta criminal relacionada con el fallecimiento de la actriz de "Heroes" y "Nashville".

¿Qué pasó con Hayden Panettiere?

Panettiere fue encontrada inconsciente en un departamento de Greenville, Carolina del Sur. Los servicios de emergencia acudieron al lugar después de recibir un reporte de paro cardíaco e intentaron reanimarla mediante maniobras de RCP y soporte vital avanzado, pero la actriz fue declarada muerta.

En el lugar se encontraban Brian Hickerson, pareja intermitente de la actriz, y el hermano de este, Zach Hickerson. Ambos fueron identificados como testigos en el reporte policial y permanecieron en el departamento mientras los paramédicos atendían a Panettiere.

Uno de los elementos que ahora forma parte de la investigación es una bolsa con medicamentos que, según los reportes, Hickerson entregó a los agentes. El contenido exacto de la bolsa no ha sido revelado públicamente, debido a que parte del informe policial permanece censurado.

Además, cerca del cuerpo de la actriz habría sido localizado un dispositivo relacionado con la administración de Narcan, medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides. Estos elementos llevaron a que inicialmente se contemplara una posible sobredosis como causa de muerte.

Sin embargo, los investigadores buscan determinar si la muerte pudo estar relacionada con alguna conducta criminal, por lo que el caso continúa abierto. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) también se incorporó a las pesquisas.

La autopsia no encontró señales de violencia

Un dato importante es que la autopsia inicial no encontró lesiones traumáticas que explicaran el fallecimiento. Esto significa que, hasta ahora, no existe una conclusión oficial que confirme que Hayden haya sido víctima de un homicidio.

Las autoridades todavía esperan los resultados toxicológicos, que serán fundamentales para establecer qué sustancias estaban presentes en su organismo y si tuvieron alguna relación con su muerte. Medios internacionales señala que estos resultados podrían tardar alrededor de dos meses.

Por ello, hablar de homicidio como un hecho confirmado sería prematuro. Lo que existe actualmente es una investigación para descartar o confirmar la posibilidad de que haya ocurrido una conducta criminal.