Autopsia de Mathew Perry revela la causa de su muerte

El actor Matthew Perry que fue hallado muerto el pasado 28 de octubre en la piscina de su casa en Los Ángeles (Estados Unidos), falleció "accidentalmente" tras consumir ketamina, según establece el informe forense publicado este viernes 15 de diciembre de 2023.

La ketamina, que tiene uso recreativo, también es una droga utilizada en algunos casos para tratar la depresión. De acuerdo con la autopsia, por “los altos niveles” de la droga encontrados en su sangre “los principales efectos letales serían sobreestimulación cardiovascular y depresión respiratoria”.

Perry se hizo mundialmente conocido por su papel de Chandler Bing en la exitosa comedia de los años 90, también ha aparecido series y programas como 'Boys Will Be Boys', 'Growing Pains', 'Silver Spoons', 'Charles in Charge', 'Sydney', 'Beverly Hills, 90210', 'Home Free', 'Ally McBeal' o 'The West Wing', entre otros.

Su muerte fue impactante para los fans de la serie y también para sus compañeros de reparto, que compartieron emotivos homenajes para despedirse. Esta misma semana, en una entrevista con Variety, Jennifer Aniston se había referido a su amigo: "Él era feliz. Estaba sano. Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Estaba feliz, eso es todo lo que sé"