Muere Francisco Reséndez, la icónica voz de Scooby-Doo y director de Los Simpson

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Francisco Reséndez, reconocido por prestar su voz al entrañable Scooby-Doo y por dirigir las primeras temporadas de Los Simpson en español latino, murió a los 85 años, dejando una trayectoria de más de seis décadas.

La noticia comenzó a circular el jueves 3 de septiembre, aunque reportes vinculados con el gremio del doblaje sitúan su fallecimiento el miércoles 2 de septiembre de 2026.

¿De qué murió Francisco Reséndez?

La pregunta ha surgido entre seguidores de su trabajo, pero por ahora no tiene una respuesta oficial. La familia de Francisco Reséndez no ha confirmado las causas de su fallecimiento y tampoco existe un reporte oficial que permita establecerlas.

En redes sociales y dentro de la comunidad del doblaje han circulado comentarios que apuntan a posibles causas naturales debido a su edad; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada, por lo que cualquier afirmación al respecto sería especulativa.

Brilló en Scooby Doo

Nacido el 10 de julio de 1941, Reséndez inició su carrera en el doblaje durante la década de 1950. Conocido cariñosamente como 'Don Paco', desarrolló una extensa carrera como actor de voz, director, traductor y adaptador.

Uno de sus trabajos más emblemáticos fue Scooby-Doo. Su voz quedó registrada en producciones como El show de Scooby-Doo y El show de Scooby-Doo y Scrappy-Doo, además de otras entregas relacionadas con la popular franquicia animada.

También, Reséndez tuvo un papel fundamental detrás del micrófono al participar como director de doblaje de las primeras temporadas de Los Simpson en español latino, una etapa determinante para que la serie conectara con el público de México y otros países de la región.

Durante ese período también prestó su voz a personajes secundarios, combinando así sus facetas como director e intérprete dentro de una de las producciones animadas más populares de todos los tiempos.

Un legado que llegó hasta Attack on Titan y Desencanto

La carrera de Francisco consiguió atravesar distintas épocas de la animación. Además de Scooby-Doo y Los Simpson, participó en producciones como Los Halcones Galácticos y Donkey Kong.

En años más recientes, nuevas generaciones pudieron reconocer su trabajo gracias a su interpretación de Dot Pixis, comandante del Cuerpo de Guarnición, en Attack on Titan. También participó en Desencanto, donde interpretó a Pops.