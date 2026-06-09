Mira el primer adelanto del live-action de “Scooby Doo” producido por Netflix

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Después de décadas de caricaturas, películas animadas y versiones creadas con efectos digitales, “Scooby-Doo” está a punto de vivir una transformación histórica.

Netflix presentó oficialmente al primer “Scooby-Doo” interpretado por un perro real para su próxima serie live-action, una apuesta que ya está generando entusiasmo, nostalgia y también algunas dudas entre los seguidores más fieles de la franquicia.

La plataforma sorprendió a la audiencia con un adelanto de “Scooby-Doo: Origins”, producción que llegará en 2027 y que explorará los orígenes de la famosa pandilla de Misterios S.A.

Así luce el nuevo "Scooby Doo"

Las primeras imágenes difundidas por Netflix muestran a un cachorro gran danés de pelaje marrón, ojos claros y el característico collar azul asociado al personaje.

La apariencia del perro rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron opiniones sobre esta nueva interpretación del detective canino más famoso del entretenimiento.

La decisión marca un antes y un después para la franquicia. Incluso en las exitosas películas de acción real de principios de los años 2000, “Scooby-Doo” fue recreado mediante tecnología CGI.

Ahora, Netflix apuesta por una versión más tangible y cercana, buscando conectar con nuevas generaciones sin perder el espíritu clásico del personaje.

El nuevo tono de la historia

Según la sinopsis revelada por Netflix, la trama seguirá a Shaggy y Daphne durante su último verano en un campamento, donde se verán envueltos en un inquietante misterio relacionado con un cachorro gran danés perdido que podría haber presenciado un asesinato sobrenatural.

A medida que avanza la investigación, se unirán Velma y Freddy, quienes todavía no forman parte del legendario grupo de amigos que los espectadores conocen.

La producción busca mostrar cómo nació Misterios S.A. y qué acontecimientos llevaron a los personajes a convertirse en el equipo de detectives que marcó generaciones.

Este enfoque representa una reinvención importante de la historia original y añade elementos de suspenso que podrían atraer tanto a los seguidores veteranos como a quienes descubran la franquicia por primera vez.