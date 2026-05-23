Netflix confirma el regreso de una sus series más queridas por el público

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La historia de Emily Cooper todavía no termina. Netflix confirmó oficialmente la sexta temporada de “Emily in Paris”, una de las series más populares de la plataforma en los últimos años y que, desde su estreno, se convirtió en un fenómeno global.

La noticia desató una ola de reacciones entre los seguidores de la producción protagonizada por Lily Collins, especialmente porque muchos pensaban que la quinta entrega marcaría el cierre definitivo de la historia.

Sin embargo, la plataforma sorprendió al anunciar que Emily aún tiene nuevos capítulos por vivir.

El inesperado anuncio de Netflix

La propia Lily Collins fue una de las encargadas de compartir la noticia con los seguidores de la serie. La actriz apareció en un video difundido por Netflix confirmando el regreso de la producción y adelantando que la nueva etapa llegará con otros escenarios y decisiones importantes para su personaje.

El anuncio rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron el regreso de una de las producciones más comentadas de la plataforma streaming.

Desde su debut en 2020, “Emily in Paris” logró posicionarse entre las series más vistas de Netflix, acumulando semanas dentro del Top 10 global y alcanzando el primer lugar en decenas de países.

¿Qué se sabe de la nueva temporada?

Aunque Netflix todavía mantiene bajo reserva gran parte de la trama, ya existen pistas sobre el rumbo que tomará la historia de Emily Cooper tras los acontecimientos de la quinta temporada.

El final más reciente dejó abiertas varias incógnitas relacionadas con la vida sentimental y profesional de Emily, especialmente después de sus conflictos entre París, Roma y las decisiones que marcaron su futuro amoroso.

Además, medios internacionales aseguran que parte de la producción de la sexta temporada ya comenzó en Grecia, lo que alimentó las teorías sobre nuevos destinos y cambios importantes en la narrativa de la serie.

Pese a que Netflix confirmó oficialmente la sexta temporada, diferentes reportes internacionales señalan que esta podría convertirse en el capítulo final de la historia protagonizada por Lily Collins.

Por ahora, la plataforma no ha revelado una fecha exacta de estreno, aunque diversos medios apuntan a que los nuevos episodios podrían llegar entre finales de 2026 y comienzos de 2027.